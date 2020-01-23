Новый министр образования и науки Валерий Фальков собирается запустить первые пять научно-образовательных центров в рамках нацпроекта Наука. О ближайших планах глава Минобрнауки рассказал журналистам. А что говорят про самого министра?

Новый министр образования и науки Валерий Фальков собирается запустить первые пять научно-образовательных центров в рамках нацпроекта "Наука". О ближайших планах глава Минобрнауки рассказал журналистам. А что говорят про самого министра?Для студентов, особенно тех, кто учится у Фалькова, новость стала просто феерической. Их ректор – и вдруг — министр! "Неожиданно, и вселяет веру. Вот мы посмотрели в личку – он не работал ни в "Газпроме", ни в министерстве. То есть, он отличен от, мне кажется, многих. Это – достойная кандидатура. Мне хочется верить, что российское образование станет намного качественней. Конечно, это повлияет напрямую и на меня и на граждан, и на само состояние в стране", — считает Ася Будагян, студентка ТюмГУ.И не удивительно, что студенты так реагируют. Министром науки и высшего образования стал их ректор, самый молодой ректор России — Валерий Фальков. Ему – 41 год. Он – коренной сибиряк. Родился и вырос на юге Тюменского региона — в поселке Новоселезнево Казанского района. Успешно окончил Тюменский государственный университет. Заведовал кафедрой конституционного и муниципального права. В марте 2013-го был избран ректором родного университета. Тогда же вошел в резерв управленческих кадров под патронажем президента России.Ему принадлежит идея построить в Тюмени необычный монумент – магистрантам–юристам. Во время его руководства университет вошел в ТОП–100 лучших вузов России и мира. Развернулась работа по объединению интересов бизнеса, науки и власти трех субъектов федерации – Тюменской области, Югры и Ямала — вокруг идеи создания регионального научно-образовательного центра.Буквально накануне назначения министром, Валерий Фальков вошел в рабочую группу по изменению Конституции. Он оказался одним из 11 юристов, которым предстояло сформулировать суть поправок к основному закону. Ученые это оценили."Найти в наше время ректора, который обладает столь разнообразными качествами, и способен говорить и со студентами, и с академиками, и с индустриальными партнерами, и с региональным и федеральным правительством, с органами власти, это совершенно, действительно, уникальное, феноменальное явление. И вот Валерий Николаевич соответствовал всем этим ожиданиям от ректора. И во многом, благодаря своим способностям, как лидер, он знает, куда вести коллектив", — считает Андрей Толстиков, проректор по науке и международным связям ТюмГУ.И студенты и ученые Тюмени надеются, что их земляку, сибиряку Валерию Фалькову удастся сформировать в своем министерстве надежную команду единомышленников. В стране продолжится поступательная реализация нацпроектов.