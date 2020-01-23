В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Коламбус Блю Джекетс на льду домашней арены одержал волевую победу над командой Виннипег Джетс – 4:3. Хозяева льда трижды по ходу встречи уступали в счете.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на льду домашней арены одержал волевую победу над командой "Виннипег Джетс" – 4:3. Хозяева льда трижды по ходу встречи уступали в счете.У победителей дубль оформил Оливер Бьеркстранд (22-я, 45-я минуты) и по разу отличились Сет Джонс (7) и Густав Нюквист (38), а у гостей шайбы забросили Мейси Аплтон (5), Кайл Коннор (18) и Нил Пионк (36).Нападающий "Блю Джекетс" Пьер-Люк Дюбуа оформил ассистентский хет-трик, его российский одноклубник Владислав Гавриков провел на льду 21 минуту 57 секунд и очков не набрал, а защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл чуть больше 21 минуты и также результативными действиями не отметился."Коламбус" одержал шестую победу кряду и с 62 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а "Виннипег", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 54 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "синие жакеты" в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с " Баффало Сейбрз", а "Джетс" в тот же день примут "Бостон Брюинз".