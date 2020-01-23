В Китае растет число заболевших новым типом коронавируса. Их уже более 570, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. И это только подтвержденные случаи. Вирус распространился уже в 25 провинциях и городах, есть случаи заболевания и за рубежом.

В Китае растет число заболевших новым типом коронавируса. Их уже более 570, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. И это только подтвержденные случаи. Вирус распространился уже в 25 провинциях и городах, есть случаи заболевания и за рубежом.Жители города Ухань теперь обязаны носить защитные маски и в общественных местах, и на работе. Это распоряжение местных властей, которые пытаются предотвратить распространение нового коронавируса. А еще с этого дня жителям Уханя, где вспыхнуло пока не изученное заболевание, запрещено покидать город. Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов приостановлена. В городе проводят дезинфекцию. И эти меры вполне справедливы, утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Накануне в Женеве созвали комитет по чрезвычайной ситуации. 23 января он соберется вновь, чтобы решить, объявлять ли режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой пневмонии в Китае."Мы попросили наших коллег в Китае держать нас в курсе их действий. Мы должны понимать, насколько широко инфекция распространяется не только в Ухане, но и в других частях Китая. Кроме того, нужно как можно скорее выяснить, как именно передается вирус от человека к человеку? Какими еще способами?" – подчеркивает заведующая кафедрой новых болезней и зоонозов, доктор Мария ван Керхове.В Китае число заболевших растет. Подтвержденных случаев заражения уже более 570. Еще свыше 250 пациентов под подозрением. А около шести тысяч человек поместили на карантин, поскольку они контактировали с заболевшими коронавирусом. Также случаи заболевания выявлены в США, Японии, Южной Корее и Таиланде, что отметили на заседании комитета ВОЗ в Женеве."Приоритеты для всех затронутых стран: ограничить общественные мероприятия и собрания, сократить количество вторичных заражений, особенно среди медицинского персонала. Нужно сфокусироваться на раннем выявлении и изоляции заболевших", — описывает цели работы исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.МИД Японии, как и МИД Франции уже рекомендовал жителям страны временно отказаться от поездок в Ухань. Главный авиаперевозчик Сингапура усилил профилактические меры на всех рейсах в Китай. Австралия и Филиппины проверяют всех пассажиров, прилетевших из Китая. Выясняют, нет ли симптомов заражения. А США и вовсе выступили с обвинениями. Мол, Пекин должен был сообщить о проблеме гораздо раньше."Мы пока не знаем, насколько высока опасность летального исхода в случае заражения этим коронавирусом. Опираемся на отчеты китайских специалистов. Ясно только, что мы должны быть крайне бдительны. Симптомы этого нового заболевания легко можно спутать с первыми признаками обычной простуды", — немного растерян директор Департамента эпидемиологии и инфекционного контроля округа Кук Шарон Уэлбел.Тем временем, Россельхознадзор совместно с Федеральной таможенной службой начали проводить полный досмотр багажа и ручной клади всех прибывающих из Юго-Восточной Азии пассажиров, чтобы предотвратить ввоз в страну зараженных китайским товаров. А власти Амурской области призывают жителей региона пока не посещать Китай.