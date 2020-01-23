23.01.2020

2020-01-23 12:15:04

Личное мнение. Подачек от чиновников не надо, надо чтобы чиновники соблюдали закон

«По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя». Книга пророка Иезекииля, Глава 24, Стих.

Вчера 22 января 2020 года официально опубликовано Постановление администрации Владимирской области № 24 с названием «Об утверждении нормативов, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Федерального закона № ФЗ 273».

Подписал это Постановление 21 января 2020 года Губернатор области В.В. Сипягин.

Раньше аналогичный документ назывался Постановление Губернатора "О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".

Именно в проекте этого документа чиновники областного департамента образования пытались уменьшить финансирование заочной формы обучения, тем самым создать условия для закрытия единственной во Владимире вечерней школы, а заодно и единственной в области Петушинской вечерней школы.

В подписанном Постановлении финансирование заочного обучения приравнено к очному. Школу закрывать не придётся.

Хочу выразить огромную благодарность людям, вставшим на защиту вечернего образования во Владимирской области.

Большое спасибо сотрудникам управления образования, сотрудникам администрации г Владимира, депутатам Городского Совета за понимание ситуации, конкретную работу по сохранению финансирования.

Спасибо депутатам Законодательного собрания, хоть их и обманули, за участие в разрешении возникшей проблемы

Особенно благодарю средства массовой информации, объективно и своевременно осветивших всё, что происходило и как развивалось.

«Четвёртая власть» ещё раз доказала, что с ней необходимо считаться.

Именно благодаря общим усилиям областные чиновники, и не только департамента образования, три раза за эту осень-зиму меняли свои подходы к нормативам финансирования образования.

Сначала уменьшили половину нормативов в 2, в 4, в 5, в 10 раз.

Потом вернули нормативы для школ – интернатов.

Теперь, в подписанном Постановлении нормативы заочного обучения приравняли к нормативу очного обучения.

Казалось бы, можно праздновать победу, однако это далеко не так.

Чиновники лишь временно и очень ненадолго отступили.

Даже не отступили назад, а лишь временно остановились, дабы усыпить общественное мнение и немного передохнуть.

Никто из них даже не подумал вернуться к безусловному выполнению Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и федеральной методике нормативно-подушевого финансирования отрасли образовании.

Все усилия чиновников были направлены на маскировку нового постановления администрации области под видимость соблюдения закона и методики расчёта нормативов. Наверное из-за этого Постановление вышло не в прошлом году, как должно быть по действующему законодательству, а только в конце января.

Чиновники рассчитывают, что обыкновенный человек не разберётся в применённой ими «скалигеровской методике», что обычные люди не так часто читают постановления администрации области, а исчезновение семейного обучения или экстерната, не говоря уже про самообразование, подавляющее большинство жителей области просто не заметит.

К сожалению, финансирование семейного обучения, экстерната и самообразования в Постановлении осталось в первоначальном варианте – в 10 раз меньше очного обучения.

Обоснований и объяснений этому в Постановлении нет. ОНИ ТАК РЕШИЛИ.

Финансирование заочного обучения приравняли к очному.

Не рассчитали по методике, а ТАК РЕШИЛИ. Гарантий, что завтра ОНИ РЕШАТ по другому нет.

За последние 3 месяца чиновники сначала уменьшили норматив заочного обучения в 10 раз. Потом оставили по старому, но до 1 сентября 2020 г. Теперь вот решили приравнять норматив заочного обучения к нормативу очной формы получения образования и оставить на весь 2020 год.

А дальше что ?

В Постановлении предпринята официальная попытка поставить финансирование образования во Владимирской области в зависимость от решения чиновников.

Предпринята попытка финансировать не по закону, не по утверждённой расчётной методике, а по воле чиновника.

Куда уж дальше, если высшее должностное лицо области, очевидно без сомнений и сожалений, считая себя полностью правым, подписывает ТАКОЕ Постановление.

Подробный анализ этого Постановления, вступившего в силу 22 января и распространяющегося на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. займет пару десятков страниц.

Приведу только несколько чиновничьих ухищрений идущих вразрез не только с соблюдением закона, соблюдением методики нормативно-подушевого финансирования, но порой со здравым смыслом.

В Постановлении фигурируют нормативы очно-заочной формы получения образования, что соответствует п. 2 ст. 17 ФЗ-273. Однако нормативно-правовой базы, регламентирующей такое обучение, не существует ни на федеральном, ни на областном уровне. Вероятно данные нормативы финансирования мифическая придумка сотрудников департамента образования, не имеющая под собой никакого экономического или иного обоснования. Хотя директор департамента образования с трибуны Законодательного собрания говорила, что всё у них разработано и ей подписано.

Однако, почему-то это нигде не опубликовано и никому не показано, даже депутатам ЗС, не говоря о руководителях муниципальных органов управления образованием или директорам школ.

Про учителей я вообще молчу. Кто и когда учитывал учительское мнение?

Как говорил конь Юлий в известном мультфильме: «Не смешите мои копыта».

В Постановлении нормативы дополнительного образования детей гарантируются только учащимся очной формы. Родители, которые предпочли семейную форму обучения, форму, которая совершенно равнозначна, согласно закону, очной форме, очевидно, будут водить ребёнка в школьный кружок за отдельную дополнительную плату, и мало ли что там говорил об этом Президент России – МЫ ТАК РЕШИЛИ.

В Постановлении отсутствует понятие заочной группы и её наполняемости.

Как организовывать заочное обучение непонятно.

Чиновники, очевидно забыли, что существует Постановление Губернатора Владимирской области от 30 июля 2008 года № 544, которое вводит новую систему оплаты труда учителей (НСОТ), где в п. 3.1.4. определено каким образом в нагрузку учителей включается работа с заочниками и каким образом учитывается наполняемость заочных групп.

Ещё можно много написать о том как чиновники легко и просто без оснований и объяснений убирают различные коэффициенты, учитывающие специфику получения образования в разных образовательных учреждениях, игнорируя требование закона.

Чиновники замахнулись на дополнительную оплату учителям за получение квалификационной категории при прохождении аттестации, просто взяв и убрав соответствующий коэффициент из формулы расчёта норматива, тем самым уменьшив фонд компенсационных и стимулирующих выплат всех без исключения школ Владимирской области.

Чиновники не имеют права так обращаться с установленными законом требованиями – по своему усмотрению менять областные нормативы финансирования образования, особенно их уменьшать.

В федеральной методике нормативно-подушевого финансирования чётко и ясно, русским языком записано, что норматив может пересматриваться только в сторону увеличения.

Чиновник, как и любой гражданин России, должен выполнять закон.

Где гарантии, что завтра или после завтра чиновники не решат ещё раз уменьшить нормативы финансирования образовании?

Такими гарантиями может стать только безусловное исполнение закона.

Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин, пошёл на поводу у своих подчинённых, не разобрался и не вник в сущность подписываемого Постановления.

А зря.

23 января 2020 г.

Ю.В. Куликов – директор Открытой (сменной) общеобразовательной школы г. Владимира.