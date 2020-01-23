В матче 24-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед на поле домашнего стадиона Олд Траффорд проиграл Бернли – 0:2. Для Красных дьяволов это поражение стало третьим в последних пяти играх и вторым кряду.

В матче 24-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" проиграл команде "Бернли" – 0:2. Для "Красных дьяволов" это поражение стало третьим в последних пяти играх и вторым кряду.У победителей встречи голами отметились Крис Вуд и Джей Родригес, забившие на 39-й и 56-й минутах соответственно. Вуд также записал на свой счет результативную передачу."Манчестер Юнайтед" с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Бернли" расположился на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.В следующем матче чемпионата Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера в субботу, 1 февраля, примут "Вулверхэмптон", а "бордовые" на следующий день дома сыграют с лондонским "Арсеналом".