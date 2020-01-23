В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Миннесота Уайлд на льду домашней арены одержала волевую победу над командой Детройт Ред Уингз со счетом 4:2.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" на льду домашней арены одержала волевую победу над командой "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:2.У победителей встречи голами отметились Джордан Гринвей (5-я минута), Матч Цуккарелло (22), Джейсон Цукер (23) и Эрик Стаал (32), а у гостей две шайбы забросил Филип Задина (4, 17)."Миннесота" одержала третью победу в последних пяти играх и с 52 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а "Детройт", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 16-й строчке на Востоке, имея в активе 28 очков.