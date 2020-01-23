Злоумышленник воспользовался тем, что иномарка не заперта, сел за руль, но, проехав несколько улиц, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из каршеринговых компаний об угоне автомобиля марки «Хендэ Солярис», припаркованного на Абрамцевской улице.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Череповецкой улице задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель столицы.Установлено, что молодой человек воспользовался тем, что иномарка не заперта, сел за руль, но, проехав несколько улиц, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, после чего вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия.Отделением дознания ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29