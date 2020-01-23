Студенты познакомились с историей кинологического центра и работой сотрудников ЦКС УВД по ЮЗАО...

Более 25 студентов познакомились с историей кинологического центра и работой сотрудников ЦКС УВД по ЮЗАО.Благодаря участию председателя Общественного совета при УВД Олегу Забелину студенты Московского финансово-юридического университета посетили кинологический центр Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу. Встречал гостей начальник ЦКС подполковник полиции Александр Кудрин и его заместитель майор полиции Елена Жулева. В начале ребятам рассказали об истории образования данной службы, о породах собак, работающих в центре, о том, как кинологи находят общий язык с питомцами и несут вместе с ними свою службу.«Кинолог – это специфическая профессия, здесь не бывает случайных людей. Каждый сотрудник работает в паре со своим четвероногим напарником и должен хорошо знать его характер и иметь авторитет перед ним, а также просто любить служебную собаку и ухаживать за ней. От их правильного взаимодействия зависит качественное выполнение работы, будь то задержание преступника или обнаружение запрещенных веществ», – рассказал студентам подполковник полиции Александр Кудрин.После теоретической части сотрудники центра перешли к практике. Они продемонстрировали ребятам, как служебная собака находит наркотические вещества, обнаруживает взрывчатку и задерживает преступника. Студенты остались довольны данной экскурсией и изъявили желание еще раз приехать в центр. Закончился «Студенческий десант» общим фотографированием.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56