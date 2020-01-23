На территории расположенного рядом с городом Корона (США, штат Калифорния) потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека.

На территории расположенного рядом с городом Корона (США, штат Калифорния) потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека.Упав на землю, самолет загорелся, все находившиеся на его борту люди погибли, передает ТАСС. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной службы города. К настоящему времени пожар ликвидирован, аэродром закрыт.