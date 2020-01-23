Врачи не выявили новый вид коронавируса у двух пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в инфекционную больницу имени Боткина были доставлены гражданин Китая и россиянин, у которых заподозрили наличие коронавируса.

Врачи не выявили новый вид коронавируса у двух пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ."В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен, – цитирует ТАСС сообщение ведомства. – Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ".В ведомстве уточнили, что пациенты находятся в профильных медицинских учреждениях Петербурга. Их состояние оценивается как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.Ранее сообщалось, что в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали россиянина и выходца КНР. Сообщалось, что российского гражданина, вернувшегося из Китая, забрали в больницу из аэропорта Пулково.Тем временем в КНР возросло число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. По данным на 15:00 22 января, заболевание унесло жизни 17 человек, число заразившихся составило 444 человека.