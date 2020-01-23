Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес решение по громкому уголовному делу об убийстве студента колледжа, совершенном в апреле минувшего года. По результатам проведенной экспертизы преступник направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.

В среду, 22 января, Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес решение по громкому уголовному делу об убийстве 17-летнего студента колледжа, совершенном в апреле минувшего года. По результатам проведенной экспертизы преступник направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.Тогда жертвой нападения стал студент первого курса Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. Убийца Юрия Лошкарев в прошлом также был студентом этого учебного заведения, но был отчислен за плохое поведение, напоминает ГТРК "Кузбасс".Вскоре после совершения преступления совершивший нападение был задержан, у него было изъято несколько пистолетов. Молодой человек сообщил, что коллекционирует оружие, а мотивы убийства объяснил тем, что хотел мстить бывшему однокурснику, который, якобы, его унижал, но перепутал обидчика. Позже подозреваемый в убийстве сообщил, что в тот день был пьян и употребил "некие таблетки", которые разбудили в нем агрессию, и он захотел "кого-то убить".Как показала экспертиза, у выстрелившего в голову своей жертве злоумышленника есть проблемы с психическим здоровьем, в момент совершения преступления он не отдавал отчета своим действиям.В соответствии с решением суда, 19-летний убийца освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.