Обе палаты британского парламента одобрили проект закона о выходе Великобритании из Евросоюза. Как сообщает Sky News, Палате лордов пришлось утвердить документ, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, поскольку ранее его одобрила Палата общин.

Обе палаты британского парламента одобрили проект закона о выходе Великобритании из Евросоюза. Как сообщает Sky News, Палате лордов пришлось утвердить документ, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, поскольку ранее его одобрила Палата общин.Теперь документ должна одобрить королева Елизавета II. Ожидается, что монарх подпишет его уже до конца этой недели. Затем документ должен будет ратифицировать Европарламент.Палата общин утвердила соглашение о выходе из ЕС 9 января. В нижней палате британского парламента за документ проголосовали 330 депутатов, против был 231 депутат.Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС в марте 2019 года, однако дата "Брексита" неоднократно переносилась. Парламентарии никак не могли договориться о сделке с Брюсселем, подразумевающей переходный период, в ходе которого Великобритания должна остаться в составе таможенного союза и единого рынка ЕС. Борис Джонсон при этом неоднократно заявлял, что готов вывести страну из Евросоюза без сделки.Теперь страна должна покинуть Евросоюз в конце текущего месяца.