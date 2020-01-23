Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова назвал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне муляжом. Также Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не понимает, почему его сын должен соглашаться на реванш с ирландским бойцом.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова назвал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне "муляжом". Также Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не понимает, почему его сын должен соглашаться на реванш с ирландским бойцом."Это даже не было похоже на бой. UFC необходимо было вернуть Конора. Разве вы не подозреваете? Это не бой, это – муляж. Мы раньше видели, как на самом деле дерется Серроне", – цитирует Нурмагомедова-старшего Чемпионат.com.Кроме того, отец Хабиба считает, что для повторного боя между его сыном и Макгрегором нет никаких оснований. "Чемпион соглашается на реванш, когда соперник выигрывает или дает ему тяжелый бой. У них же не было и пяти раундов", – отметил он.Ранее Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что матч-реванш может состояться, если Хабиб получит за него не меньше 100 миллионов долларов.Напомним, что Макгрегору хватило 40 секунд, чтобы досрочно завершить поединок с Серроне. Бой между ними состоялся 19 января в Лас-Вегасе.