Переход на станции Чеховская московского метро оказался под водой. Причиной стало скопление мусора в водостоке, сообщает . В пресс-службе столичной подземки рассказали, что проблему уже ..

Переход на станции "Чеховская" московского метро оказался под водой. Причиной стало скопление мусора в водостоке, сообщает .В пресс-службе столичной подземки рассказали, что проблему уже устранили. "Водосток оперативно прочистили, сейчас специалисты убирают остатки воды", – говорится в официальном сообщении. Станция "Чеховская" и переход работают в штатном режиме.