Она скончалась на месте

Под городом Александровом Владимирской области в районе Ж/Д станции Карабаново поезд сбил 70-летнюю пенсионерку, решившую сократить дорогу, сообщает пресс-служба Северного линейного управления МВД России на транспорте.Машинист не успел затормозить, а женщина скончалась от полученных травм на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.