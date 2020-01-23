23.01.2020

2020-01-23 15:45:04

Подсудимый в Петушках не признал свою вину в убийстве матери

Дело о совершении особо тяжкого преступления поступило в Петушинский районный суд Владимирской области.

Предварительным следствием установлено, что в первой декаде апреля 2019 года обвиняемый, на почве вызванной длительным запоем неприязни к матери, решил ее убить. При этом он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.