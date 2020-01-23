- Зайдите, зайдите ко мне! Это ваше заявление на отпуск?
- Да.
- У вас, что совсем нет никакой совести? Вы понятия не имеете, как мало вы вообще работаете! Сейчас я вам это продемонстрирую. Считайте вместе со мной. Как известно, в году 365 дней. Каждые сутки вы спите по 8 часов, это в сумме составляет 122 дня, остается еще 243 дня.
Ежедневно вы отдыхаете 8 часов, это 122 дня, остается 121 день. В году 52 воскресенья, в эти дни вы, конечно же не работаете, как и все люди. Сколько осталось? Всего 69 дней. Вы следите за мной, считаете? По субботам вы работаете только первую половину дня, вторая свободна -это еще 52 половинки или 26 полных дней. Остались 43 дня. Считаем дальше. Ежедневно вы имеете 2 часа перерыв, всего получается 30 дней. Остается еще 13
еще анекдот!