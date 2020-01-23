На совещании были заслушаны доклады руководителей окружных подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве о проделанной работе...

В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве на улице Азовская, 19 подведены итоги работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы за 2019 год.В мероприятии принял участие заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Янишевский, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Антон Потапов, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Андрей Зарубин, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Коротков, представители Прокуратуры г. Москвы, УСБ ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской области и руководители подразделений УНК и ОНК УВД по АО.Перед началом совещания отличившимся сотрудникам были вручены благодарности, затем выступил врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Андрей Зарубин.«В 2019 году по материалам сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков к уголовной ответственности привлечено 1049 лиц, что на 2% больше, чем в прошлом году. Приняты меры к снижению остатка нераскрытых преступлений. Окончено 73 преступления прошлых лет (в АППГ – 53), в том числе 41 – в составе организованных групп и преступных сообществ. Также в 2019 году подразделениями выявлено 53 преступления (+2%), квалифицируемых по статье 232 УК РФ, что составляет 62% от показателя ОВД», – отметил Андрей Зарубин.После были заслушаны доклады руководителей окружных подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве о результатах проделанной работы по итогам 2019 года.Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Янишевский отметил, что с положительной стороны оценивается работа отделов по контролю за оборотом наркотиков Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского, а также Юго-Западного административных округов.В завершение совещания Андрей Янишевский определил приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы на 1 квартал текущего года.УНК ГУ МВД России по г. Москве