В рамках меропритяия учащихся познакомили с деятельностью ряда полицейских служб.

В рамках проведения общероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, учащиеся меленковского отделения Муромского промышленно-гуманитарного техникума посетили ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета при ОМВД Игорь Долженков.День открытых дверей для студентов начался рассказом об особенностях деятельности Госавтоинспекции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Ребятам рассказали о том, какими моральными и деловыми качествами, необходимыми для успешного несения службы, должен обладать инспектор ДПС. После этого инспектор дорожно-патрульной службы Александр Хлебников продемонстрировал функциональные особенности патрульного автомобиля и разъяснил важность установленного сигнально-говорящего устройства.Сотрудники полиции рассказали о преимуществах получения госуслуг по линии ГИБДД в электронном виде, а также о возможностях, которые открыты перед пользователями сети Интернет. Студенты узнали о системе электронной очереди и прошли инструктаж по правилам регистрации на портале государственных услуг.В завершение встречи гости признались, что служба у сотрудников Госавтоинспекции интересная, но справится с ней, способен не каждый.К ежегодной акции присоединились и учащиеся Балакиревского гуманитарно-правового колледжа, которые побывали с экскурсией в подразделениях ОМВД России по Александровскому району.В рамках акции ребята получили уникальную возможность «изнутри» увидеть работу стражей порядка, пообщаться с теми, кто ежедневно несет службу в органах внутренних дел.Будущим юристам рассказали о специфике работы отдельных подразделений полиции, порядке приема на службу в органы внутренних дел и требованиях, предъявляемых к кандидатам.Студентам продемонстрировали спецмашины ДПС и спецсредства патрульно-постовой службы полиции. Полицейские провели для гостей занятие по сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.Ветеран МВД подполковник полиции в отставке Алексей Платонов рассказал о криминалистической технике прошлых лет и провел практической занятие с применением современного специального чемоданчика эксперта-криминалиста.О деятельности Общественного совета при ОМВД, его целях и задачах рассказал представитель Совета Фаниль Девликамов. Он подчеркнул важность и необходимость взаимодействия полиции с обществом.Председатель Совета ветеранов Александр Анисимов ознакомил с некоторыми фактами истории Александровского отдела МВД, провел экскурсию по музею отдела. Представитель добровольной народной дружины Александровского района «Казачий патруль» Сергей Коротких рассказал о деятельности организации.Поблагодарив сотрудников за возможность пройти практическую стажировку, ребята единогласно выразили желание вновь принять участие в подобном мероприятии.