В ночь на четверг, 23 января, премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд новых кадровых решений.

В ночь на четверг, 23 января, премьер-министр Михаил Мишустин принял ряд новых кадровых решений.Так, новый руководитель назначен в Пенсионный фонд России — главой его правления теперь будет Максим Топилин, ранее занимавший пост министра труда.Бывшая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова будет работать в должности руководителя Федерального медико-биологического агентства, а прежний руководитель этого ведомства Владимир Уйба переходит на работу в Минздрав, где станет заместителем министра.В Министерстве финансов теперь тоже новые заместители: статс-секретарем и заместителем министра назначен Алексей Сазанов, еще один заместитель — Антон Дроздов, ранее возглавлявший Пенсионный фонд России. Ирек Файзуллин занял должность первого заместителя министра строительства.Временно исполнять обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии будет Игорь Боровков, а врио главы Росздравнадзора станет Дмитрий Пархоменко, сообщает телеканал "Россия 24".Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, Игорь Задворнов стал главой секретариата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.Распоряжения опубликованы на сайте российского правительства.