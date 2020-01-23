Комбинат не исправил нарушения с прошлого визита надзорщиков

Сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области в очередной раз оштрафовали «Птицефабрику центральную» за несколько нарушений на 100 тысяч рублей.Ранее предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что у территории нет ограждения, на самой фабрике нет системы пищевой безопасности, а также много грязи, конденсата и плесени.Так как ни одно из выявленных нарушений не было исправлено, «Птицефабрика центральная» получила ещё один штраф.