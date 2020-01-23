Переход на новую систему переработки отходов в России упирается в общественное недовольство.

Есть ли в России позитивные примеры «мусорных» преобразований

Переход на новую систему переработки отходов в России упирается в общественное недовольство. Чаще всего причина негативного отношения населения к любым преобразованиям - недостаток информации. Между тем современный полигон совсем не похож на обычную свалку, а система обращения с отходами - это путь к технологическому развитию и социальным преобразованиям. Одним из примеров эффективной работы в этом направлении стал Александровский полигон во Владимирской области.

По расчетам Всемирного банка, каждый день среднестатистический житель планеты производит около 1 кг мусора. В России, по разным данным, этот показатель составляет около 1,1 кг. Речь идет именно о твердых коммунальных отходах, сортировкой и утилизацией которых в стране занимаются пока мало и точечно.

Между тем в России за предыдущие годы только по официальным данным было накоплено порядка 40 млрд тонн промышленных и бытовых отходов. Если представить себе возможное количество несанкционированных свалок, то итоговая цифра может повергнуть в ужас кого угодно.

Хранить нельзя переработать

"Россия ежегодно генерирует 70 миллионов тонн бытовых отходов, а отрасли переработки мусора и в Советском Союзе, и в России никогда не было", - констатировал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2019 года.

По данным Минприроды, на переработку направляется не более 7-8% всех отходов, остальной их объем идти на захоронение. И тут возникает самый главный вопрос: как и где эти отходы хранить, может ли процесс захоронения быть экологичным?

Полностью отказаться от практики хранения отходов сложно. Эксперты констатируют, что даже в Европе большинство стран не могут перерабатывать все виды отходов. В Германии, которая одной из первых порядка 40 лет назад стала менять подход к мусорной проблеме, начали как раз с рекультивации полигонов и создания максимально экологичной системы хранения.

«Если мы пока не можем отказаться от практики захоронения отходов, то честнее всего сделать ее максимально безопасной и прозрачной», - говорит Игорь Крицкий, заместитель генерального директора ООО "ЭкоЛайн-Владимир”

Если компания официально становится оператором проекта, то она берет на себя ответственность за его содержание и эксплуатацию. В любой момент на территорию такого полигона могут прийти проверяющие и экологи, местные жители инициировать экспертизу воды и почвы. Требования к содержанию таких объектов ужесточаются и на законодательном уровне.

От свалки к полигону

Усиление требований способствует тому, что в России появляются объекты захоронения отходов мирового уровня.

Так, например, бывшая городская свалка во Владимирской области - Александровский полигон сегодня превратилась в один из образцовых объектов захоронения, где за последние два года не было зафиксировано ни одного возгорания и выброса вредных веществ. Ежедневно на полигоне проводится пересыпка и уплотнение отходов.

С начала 2018 года по нормативам Росприроднадзора на самом полигоне и рядом с ним постоянно ведутся проверки воздуха, воды и почвы - они показывают, что содержание вредных веществ здесь гораздо ниже предельно-допустимых концентраций, утвержденных ГОСТом.

Впервые в России здесь была внедрена новейшая технология гидроизоляции отходов. Их покрывают специальной смесью из натуральных компонентов, безвредных для окружающей среды, включая древесное волокно, мульчу, клей на основе бентонитовых глин, красители и воду. Такой состав препятствует попаданию в окружающую среду пыли, «легкого» мусора, свалочного газа и запаха, а сам полигон защищает от проникновения осадков и вешних вод, снижая уровень фильтрата.

В состав полигона входят инженерные сооружения и коммуникации, в том числе для сбора потенциально опасного фильтрата, ванна для дезинфекции, пруд-регулятор, системы весового и радиационного контроля, хозяйственная зона.

Современный полигон - это целый комплекс по обеспечению эффективной системы хранения отходов ТКО. В частности, на Александровской площадке работает каток-уплотнитель TANA, который утрамбовывает мусор для предотвращения образования свалочного газа.

Прошлым летом фасад полигона также укрепили многолетними растениями, что помимо экологического эффекта придает полигону более эстетичный вид. Кроме того, на площадке используются несколько новых технологий по нейтрализации запахов.

В прошлом году экспертиза яблок с участков, расположенных вблизи полигона, показала, что тяжелых металлов (кадмия, свинца) в них в разы меньше гигиенического норматива ГОСТа.

Спасти мусорную реформу

Когда эксперты и общественные деятели говорят о провале мусорной реформы, то в первую очередь, имеется в виду не то, что в стране нет возможностей и технологий, а то, что их внедрению и масштабированию препятствуют и существующие пробелы в законодательстве, и недостаточное информирование населения.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил, что проблема в том, что «чиновники не готовы» к проведению мусорной реформы и «не говорят с населением» о ней. По его словам, ситуация со строительством полигона в Шиес в Архангельской области «превратилась в политику, доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится».

В России планируется построить десятки новых современных комплексов по переработке отходов, первые из которых уже сейчас за счет выборки вторсырья и компостирования позволяют вдвое снизить объем захоронения мусора. При этом постепенно меняется и подход к территориям хранения - уже сейчас это новые технологии, не имеющие ничего общего со свалками прошлого. Однако добиться реализации главной цели нацпроекта “Экология” - довести долю переработки отходов до 60% к 2024 году - без общественной поддержки практически невозможно. А она начинается с осознания личной ответственности за мусорный след и разумного потребления.

Россияне демонстрируют готовность участвовать в экологической работе и раздельном сборе отходов. Прошлогодний опрос ВЦИОМ показал, что около четверти россиян уже сортируют бытовой мусор, а 47% опрошенных заявили, что пока этого не делают, но начнут, если появится удобная инфраструктура.

Весенний опрос Левада-центра показал, что сортировать отходы для дальнейшей переработки готовы 66% россиян.

Одно из важных направлений нашей работы - поддержка общественных инициатив и социальных проектов, - говорят представители компании-оператора Александровского полигона «ЭкоЛайн-Владимир». Компания инициировала создание Фонда развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее». Фонд, в частности, занимается экологическим волонтерством и просвещением, пропагандой раздельного сбора отходов и экономии природных ресурсов, проведением социальных конкурсов, образовательных проектов, благоустройством территорий и т.д.

В июне 2019 года впервые в Александровском районе фонд организовал проведение Экологического фестиваля «GREEN FEST. ЭкоЛайн». Волонтеры «ЭкоЛайн-Десант» очищали от мусора берега Дичковского озера. Также фонд проводит бесплатное медицинское обследование жителей близлежащих деревень, поддерживает проведение культурных и спортивных мероприятий, организует и проводит экологические уроки в школах, обустраивает контейнерные площадки для раздельного сбора отходов и другие мероприятия.