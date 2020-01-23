Две слонихи сбежали из цирка и отправились гулять по улицам Екатеринбурга. Местные жители сняли происходящее на видео и разместили в Сети. В пресс-службе цирка рассказали, что животных ..

Две слонихи сбежали из цирка и отправились гулять по улицам Екатеринбурга. Местные жители сняли происходящее на видео и разместили в Сети.В пресс-службе цирка рассказали, что животных готовили к отправке на гастроли в Санкт-Петербург. "При выходе за пределы территории слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей", – приводит сообщение .В конце концов работникам цирка удалось поймать двух слоних. Им помогли сотрудники ГАИ: они перекрыли движение на выезде из цирка и обеспечили безопасность на дороге.