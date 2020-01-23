Полузащитник московского футбольного клуба Спартак Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в Рубине, 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет. Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет. Финансовые подробности трансфера не разглашаются."Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с "Рубином", которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента", – говорится на официальном сайте "красно-белых". Также переход подтвердила пресс-служба казанской команды.❗️ОФИЦИАЛЬНО❗️Солтмурад Бакаев перешел в «Рубин»!