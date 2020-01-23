Учащиеся узнали об особенностях морально-психологической, физической, огневой подготовки полицейских.

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Владимирского авиамеханического колледжа посетили Центр профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области.С приветственным словом к гостям обратился начальник Центра полковник полиции Олег Пилипас. Он рассказал о современной учебной программе, о теоретических знаниях и практических навыках, которыми должен обладать сотрудник органов внутренних дел.Началась однодневная стажировка в спортивном зале, где под руководством преподавателя ЦПП слушатели одного из взводов показали приемы разминки и самообороны без оружия, которые могут применять сотрудник полиции.Продолжилось мероприятие в тире. Здесь преподаватели курса огневой подготовки рассказали ребятам об оружии, состоящем на вооружении органов внутренних дел, его тактико-технических характеристиках и особенностях использования и провели мастер-класс по сборке и разборке пистолета Макарова.Завершающим этапом экскурсии стал полигон психологической подготовки, который используется для тренировки внимания сотрудников в экстренных и стрессовых ситуациях.После предварительного инструктажа ребята небольшими группами заходили в затемненное помещение-лабиринт, из которого необходимо было выбраться. Усложнялось задание отвлекающими факторами, такими как звук сирены и манекены, имитирующие тела жертв преступлений.В ходе мероприятия ребята с удовольствием фотографировались с преподавателями, снимали на видео друг друга.Прощаясь с преподавателями ЦПП, студенты поблагодарили их за увлекательную экскурсию, а некоторые добавили, что желают вернуться в Центр профессиональной подготовки, но уже сотрудниками полиции.