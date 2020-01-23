Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи. Как передает агентство Интерфакс, ..

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи.Как передает агентство "Интерфакс", специалисты сравнили генетический код вируса с генетическим кодом различных животных. В ходе исследования они выяснили, что самыми близкими к коду вируса являются змеи. В Китае этих животных часто употребляют в пищу.Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. По последним данным, 17 больных скончались.