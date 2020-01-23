Предыдущий альбом народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м. С тех пор в ее жизни многое изменилось. Например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Белоруссии. Теперь она готовится снова удивить поклонников.

Предыдущий альбом народной артистки Украины Таисии Повалий вышел в 2018-м. С тех пор в ее жизни многое изменилось. Например, в прошлом году певица стала бабушкой, получила награду из рук президента Белоруссии. Теперь она готовится снова удивить поклонников.Украинский язык считается одним из самых мелодичных, и ни один концерт Таисии Повалий не обходится без композиций намове. Даже на сольнике в Кремле осенью 2018-го она спела несколькохитов на родном украинском. Они были особенно тепло встреченырусскоговорящими слушателями, ведь тот же "Цвiте терен" с удовольствием поют во время застолий во многих российских семьях.Кстати, Повалий записала целый альбом на украинскомязыке под названием "Эйфория", и скоро он будет доступен дляскачивания на всех цифровых платформах. Абсолютно новое звучание, модный саунд,стильные аранжировки – поклонники точно удивятся. Эта пластинка не похожа ни на один из прежних сборников звезды эстрады.гордитсякультурой, языком и песнями своей страны. Она по праву считается главным проводником украинской музыки на постсоветскомпространстве – исполнительницу слушают и в Белоруссии, и в Казахстане. Любят ее творчество и заграницами бывшего Советского Союза.В мае артистка отправится в Соединенные Штаты – перед Новым годом ее муж и продюсер Игорь Лихута подписалконтракт на проведение концертов в разных городах Америки. Гастроли начнутся в Нью-Йорке, где много выходцев из Незалежной. Певица оформляет документы для заокеанского тура.Говорят, к выходу альбома звезда думает немного изменить и привычный для публики образ. Таисия любит эксперименты и открыта всему новому.