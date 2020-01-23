В матче третьего тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС на паркете домашней площадки разгромил турецкий Галатасарай со счетом 95:69 (24:11, 27:22, 18:19, 25:17).

В матче третьего тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС на паркете домашней площадки разгромил турецкий "Галатасарай" со счетом 95:69 (24:11, 27:22, 18:19, 25:17).У победителей самыми результативными стали Эррик Макколум (17 очков), Джамар Смит (15), Алекс Тайус (14), Джеффери Морган (12), Евгений Колесников (11) и Хаукур Паульссон (10), а у гостей больше всех набрали Тай Уэбстер и Зак Огюст – 22 и 14 очков соответственно.УНИКС одержал вторую победу в топ-16 Еврокубка и лидирует в группе G. В следующем матче турнира казанцы вновь сыграют с турецкой команды, но уже на выезде. Встреча состоится в среду, 29 января.