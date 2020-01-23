C докладом выступил первый заместитель начальника Главного следственного управления полковник юстиции Виктор Городков...

В культурном центре ГУ МВД России по г. Москве под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой состоялось расширенное совещание об итогах оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия системы ГУ МВД России по г. Москве за 2019 год.На совещании присутствовали заместители начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, начальники отделов Управления, руководители территориальных органов предварительного следствия. Также в совещании приняли участие: председатель судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда Любовь Ишмуратова, начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Прокуратуры г. Москвы Александр Гацко, начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Михаил Лобанов, начальник ЭКЦ полковник полиции Игорь Данилкин, а также начальник кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя полковник полиции Дмитрий Иванов.В начале совещания с докладом выступил первый заместитель начальника Главного следственного управления полковник юстиции Виктор Городков, который отметил, что в 2019 году увеличились объемы следственной работы. Увеличилось число возбужденных и находящихся в производстве следователей ГУ МВД России по г. Москве уголовных дел. Однако, несмотря на объемы, вклад следственного аппарата Главного Управления в общие результаты борьбы с преступностью остается значительным.Затем начальник ГСУ ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева вручила награды трем лучшим подразделениям по итогам 2019 года, которыми стали: СО ОМВД России по району Кунцево г. Москвы, СО ОМВД России по Войковскому району г. Москвы, СО МО МВД России по району "Щербинский" г. Москвы. Сотрудникам, достигшим наиболее высоких результатов в служебной деятельности была объявлена благодарность правами начальника Следственного Департамента МВД России, а также начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В завершении совещания начальник Главного следственного управления выразила благодарность личному составу ГСУ и территориальных следственных подразделений за проделанную работу, а также отметила ряд проблемных вопросов, над которыми необходимо работать и совершенствовать в предстоящем 2020 году.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28