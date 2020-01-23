Покидая салон автомобиля, злоумышленник похитил из автомобиля денежные средства.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ - 2114» в одной из деревень Гусь-Хрустального района.Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к работе по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. В результате проведенных мероприятий похищенный транспорт был обнаружен в лесном массиве в двух километрах от места совершения преступления.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний житель Гусь-Хрустального района, который дал признательные показания.Выяснилось, что молодой человек, находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из деревень Гусь-Хрустального района. Чтобы добраться быстрее до дома в другой населенный пункт, злоумышленник решил угнать транспортное средство. Беспрепятственно попав в салон автомобиля, молодой человек завел двигатель. На угнанном транспортном средстве подозреваемый двигался на небезопасной скорости, вследствие чего не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.Продолжая свои преступные действия, злоумышленник похитил из бардачка автомобиля кошелек с денежными средствами в сумме 8 тысяч рублей. После чего покинул место происшествия.В настоящее время по обоим фактам следственным отелом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).