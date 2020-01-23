Испанские власти ввели режим ЧС на Балеарских островах и в Андалусии. Там ураган Глория, унесший жизни минимум восьми человек, взволновал море до экстремальных значений

Испанские власти ввели режим ЧС на Балеарских островах и в Андалусии. Там ураган "Глория", унесший жизни минимум восьми человек, взволновал море до экстремальных значений, передает канал "Россия 1".В Барселоне из-за непогоды пришлось сократить тренировку одноименной футбольной команды. Сильный ветер и дождь застали "гранатово-синих" врасплох. Тем временем аэропорт Жироны перестал принимать рейсы.Волны высотой до 15 метров не смогло остановить даже скалистое побережье Майорки: кадры залитых морской водой улиц и крыш местные жители и туристы активно публикуют в соцсетях.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Celia (@celiajilo) 21 Янв 2020 в 8:36 PSTКак отмечает The Local, этот шторм уже назвали самым разрушительным из тех, что были зафиксированы в Испании за последние три десятилетия.В министерстве внутренних дел Каталонии сообщили, что из-за непогоды пострадали 64 человека. В регионе из-за природного катаклизма закрыты все школы: около 149 тысяч учеников остались дома.Во всех смыслах в пограничном состоянии оказались горные населенные пункты Пиреней: пока испанцы активно выкапывают себя из многометровых сугробов, пытаются возобновить движение по занесенным циклоном трассам и всей коммуной чистят заправки, во Франции боятся потопа.По данным местных СМИ, а три часа 22 января там выпало от 40 до 70 миллиметров осадков, а за два дня – две месячные нормы.