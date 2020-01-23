На сегодняшний день комбинат «Свеза» в Мантурове – одно из самых передовых деревообрабатывающих производств не только в России, но и в мире

В Костромской области отметили 105-летие начала промышленного производства фанеры. 21 января 1915 г. на комбинате в городе Мантурово в условиях военного времени здесь была выпущена первая фанерная доска.В современной России сохранилось не так много предприятий, чья история началась еще в дореволюционные времена. Комбинат «Свеза» в городе Мантурово – одно из таких: более 100 лет здесь делают березовую фанеру. Основателем завода выступил известный промышленник и политический деятель, родовитый князь Павел Долгоруков. Строительство пришлось кстати – в условиях начавшейся I мировой войны спрос на фанеру существенно превышал предложение. В истории зафиксирована дата выпуска первой фанерной дощечки на новом заводе - 21 января 1915 г. С этого дня берет начало история комбината.На протяжении всего своего существования комбинат играл определяющую социально-экономическую роль в городе. С 1990-х гг. комбинат фактически выполняет роль градообразующего предприятия.На сегодняшний день комбинат – один из самых передовых деревообрабатывающих производств не только в России, но и в мире. В модернизацию производства ежегодно инвестируются многомиллионные средства. Главное подтверждение – традиционно высокий спрос на отечественную фанеру, которая востребована в десятках стран практически во всех частях Света.