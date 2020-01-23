В Москве парень ограбил пенсионерку, а потом решил вернуть ей паспорт за вознаграждение и попался полиции. Потерпевшей оказалась женщина в возрасте семидесяти одного года. Москвичка ..

В Москве парень ограбил пенсионерку, а потом решил вернуть ей паспорт за вознаграждение и попался полиции. Потерпевшей оказалась женщина в возрасте семидесяти одного года.Москвичка рассказала, что на Сокольнической площади неизвестный вырвал у нее сумку с деньгами, документами и продуктами. После этого похититель решил вернуть женщине паспорт за вознаграждение. При передаче документа его задержали. Злоумышленником оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет .