В результате проверки одного из складских комплексов на юге Москвы полицейские обнаружили упаковки готовой к употреблению никотиносодержащей продукции...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЮАО проведены проверочные мероприятия, направленные на пресечение незаконной реализации никотиновых жевательных смесей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проверки одного из складских комплексов на юге Москвы полицейские обнаружили более 4 тысяч упаковок готовой к употреблению никотиносодержащей продукции.По данному факту Управлением федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЮАО города Москвы вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» и изъяты образцы для проведения исследования на предмет выявления признаков опасности для жизни и здоровья человека.На всю продукцию наложен административный арест.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73