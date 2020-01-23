59 уроженцев ближнего зарубежья подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать ее культуру и традиции

В актовом зале ОМВД России по Петушинскому району состоялась торжественная церемония принятия присяги иностранцами, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации.В мероприятии приняли участие сотрудники отделения по вопросам миграции и председатель Общественного совета Абдулла Омаров.59 уроженцев ближнего зарубежья подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать ее культуру и традиции.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 187 от 29 апреля 2019 года «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», граждане Украины, 41 человек, получили гражданство в упрощенной форме, затратив на эту процедуру минимальное количество времени.Полицейские поздравили присутствующих с важным событием, отметив, что получение гражданства Российской Федерации - это осознанный выбор и поворотный этап в жизни каждого. Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району Виктор Кузнецов напомнил, что принявшим присягу гражданам для получения российского паспорта необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции.К словам полицейских присоединился председатель Общественного совета при ОМВД Абдулла Омаров, который пожелал участникам церемонии стать достойными и законопослушными гражданами России.