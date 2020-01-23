В городе Кудымкар Пермского возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Подозреваемой в преступлении является их мать. По данным следствия, женщина убила своих детей 2014 и 2019 ..

В городе Кудымкар Пермского возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Подозреваемой в преступлении является их мать.По данным следствия, женщина убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения, а потом совершила попытку суицида. В настоящий момент подозреваемая в убийстве находится в медицинском учреждении, пишет .