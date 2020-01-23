По словам главы региона, к 2025 году около сотни семей области переселятся в новые дома

В Собинке 22 января губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вручил ключи от новых квартир 10 семьям, переселяемым из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Белого дома.Всего в два новых дома на улице Комсомольской в Собинке заселятся 158 жильцов. Площадь домов, стоимостью 104 млн 73 тысячи рублей, составляет 1581 квадратный метр.Переселение стало возможным, благодаря реализации программы областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Также на днях свои ключи от новых квартир получили 25 семей в Вязниках. По словам главы региона, к 2025 году около сотни семей области переселятся в новые дома.