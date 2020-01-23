По словам потерпевшей, на Сокольнической площади неизвестный вырвал у нее сумку с денежными средствами, документами и продуктами питания, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки.В отдел полиции поступило заявление от 71-летней жительницы района. По словам потерпевшей, на Сокольнической площади неизвестный вырвал у нее сумку с денежными средствами, документами и продуктами питания, после чего скрылся. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.Позже злоумышленник, обнаружив в сумке паспорт потерпевшей, решил вернуть его за вознаграждение. При передаче документа на Русаковской улице мужчина был задержан. Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73