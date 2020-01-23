23.01.2020

2020-01-23 19:55:04

В Суздале прошёл первый Всероссийский фестиваль инклюзивных пластических спектаклей

Спектакль "Бременские музыканты" - один из самых ярких на этом фестивале. Артисты на сцене - довольно опытные актеры и танцоры, неоднократные обладатели гран-при всероссийских конкурсов. Родина коллектива - Липецкая область - одной из первых в стране смогла создать профессиональную инклюзивную группу пластического спектакля и доказать: обычные танцоры и артисты с особенностями могут выступать на равных.

Елена Косенко художественный руководитель народного инклюзивного театра танца "Параллели" г.Липецка: "Вот наш главный герой в спектакле "Осел" с нарушением слуха. Он взрослый артист. Еще у нас дети аутисты. С расстройством аутистического спектра. И к каждому здесь надо найти свой подход. У каждого свои особенности. И мы разработали к каждому направлению свою методику. //. Я думаю, что и во Владимире, и в Суздале должны быть такие коллективы, потому что это не просто коллектив, творчество, искусство, спорт. Это большая семья".

И ничто не должно этому препятствовать - главная идея фестиваля "Перекрестки". Он проходит впервые в рамках международного конкурса "Inclusive Dance". В Суздаль приехали восемь команд со всей страны. Номинаций несколько: пластические зарисовка, миниатюра и спектакль. Среди членов жюри хореограф, артистка балета, спикер венского фестиваля современного танца Хана Занин из Австрии. А именно в Европе несколько лет назад артисты только зарождающегося отечественного инклюзивного театра брали уроки и изучали тонкости работы. Сегодня наши ребята - постоянные участники международных творческих встреч. И отличает их, говорят там, непременная эмоциональность спектаклей при актуальном сегодня на западе минимализме.

Леонид Тарасов, председатель оргкомитета международного фестиваля "Inclusive Dance": "Инклюзивный танец - это совместное творчество, но самое главное, что через это творчество они учатся доброте, учатся поддерживать, помогать друг другу, не бояться. В общем, наше общество становится более гармоничным. Более цивилизованным".

В следующем году сюда, в туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад", организаторы планируют привезти иностранные инклюзивные коллективы. Суздаль, говорят они, располагает к вдохновению. Так ребята из Липецка рассказали, что уже начали репетиции нового спектакля по мотивам фильма с Людмилой Гурченко "Мама". Премьера 21 марта.

Кристина Иванова. "Вести-Владимир"