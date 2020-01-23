Сотрудники полиции в результате осмотра помещения обнаружили и изъяли предметы, похожие на боеприпасы, а также неизвестное вещество светло-коричневого цвета...

«Сотрудники ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы задержали подозреваемого в хранении взрывчатых веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть полиции поступила информация о хранении боеприпасов в одной из квартир дома на улице Гончарова. На место происшествия были направлены экстренные службы и сотрудники полиции, которыми в результате осмотра помещения обнаружены и изъяты предметы, похожие на боеприпасы, а также неизвестное вещество светло-коричневого цвета.Согласно проведенному исследованию изъятое является взрывчатым веществом – тротилом, массой 31 грамм. Отношение остальных изъятых предметов к категории боеприпасов будет установлено в ходе проводимой экспертизы.Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Бутырскому району установлен 41-летний москвич, который пояснил, что боеприпасы и взрывчатое вещество он ранее нашел при раскопках и решил оставить себе для коллекционирования.Дознанием Отдела МВД России по Бутырскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29