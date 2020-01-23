В Уфе на проспекте Октября пожилые люди искали просроченные продукты в мусорных баках возле магазина. О происшествии рассказал местный житель в социальных сетях. По словам очевидца, ..

В Уфе на проспекте Октября пожилые люди искали просроченные продукты в мусорных баках возле магазина. О происшествии рассказал местный житель в социальных сетях.По словам очевидца, пенсионеры переворачивали баки, чтобы достать еду, которые лежала на дне. Некоторые из них заранее пришли с сумками и пакетами для продуктов, сообщает .