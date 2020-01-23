Из-за распространения остроинфекционного коронавируса власти Ухани приняли решение о приостановке транспортного сообщения с городом. Так, закрывается для вылетов местный аэропорт, прерывается железнодорожное сообщение, не будет работать городской общественный транспорт.

Из-за распространения остроинфекционного коронавируса власти Ухани приняли решение о приостановке транспортного сообщения с городом. Так, закрывается для вылетов местный аэропорт, прерывается железнодорожное сообщение, не будет работать городской общественный транспорт.По последним данным, от вызванных новым коронавирусом заболеваний в Китае скончались 17 человек, зафиксировано более 400 случаев заражения, сообщает "Интерфакс". Помимо нескольких китайских провинций, подобные заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии, США.