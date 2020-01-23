В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин посетит Иерусалим и Вифлеем, где примет участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв Холокоста и проведет встречи с лидерами Израиля и Палестины.

В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин посетит Иерусалим и Вифлеем, где примет участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв Холокоста и проведет встречи с лидерами Израиля и Палестины.Пресс-служба Кремля отмечает, что глава государства выступит на международном форуме, приуроченном к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Кроме того, в этот день в Иерусалиме откроют монумент в память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда.После этого Владимир Путин обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с президентом и премьером Израиля, после чего президент отправится в Вифлеем, где пообщается с главой Палестины. На переговорах с Махмудом Аббасом в центре внимания будут двусторонние отношения, в частности, их развитие в гуманитарной и экономической сферах, передает телеканал "Россия 24".