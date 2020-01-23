Награды удостоились участковый уполномоченный из Вязников, сотрудники ППС и уголовного розыска из Коврова.

В Управлении МВД России по Владимирской области состоялось расширенное заседание коллегии. В рамках мероприятия начальник Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин вручил медали МВД России «За смелость во имя спасения» нескольким сотрудникам полиции.Участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Клочанюк удостоился награды за то, что зимой прошлого года вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры Вязниковского района.Возвращаясь домой, полицейский увидел зарево и густой дым над одним из частных домов. Участковый знал, что в нем проживает семья с двумя несовершеннолетними детьми. Часть постройки и входная дверь уже были охвачены огнем. Полицейский через стекло увидел, что в помещении находится мать с двумя детьми. Алексей Клочанюк через открытое окно помог выбраться им из дома и отвел на безопасное расстояние. Женщина сообщила, что в одной из комнат остался ее муж. Сотрудник полиции вернулся и вывел мужчину на улицу. Едва они покинули дом, раздался взрыв газового баллона.Благодаря смелости и оперативным действиям Алексея Клочанюка удалось избежать трагедии.Ведомственные медали начальник регионального УМВД вручил сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД России «Ковровский» Дмитрию Ермилову, Роману Киселеву, Владиславу Плоцидыму и оперуполномоченному отдела уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» Максиму Петрякову.В июне 2019 года в городе Коврове в многоквартирном жилом доме произошел хлопок бытового газа. Сотрудники полиции, оказавшиеся на месте происшествия, несмотря на полученные травмы, смогли оперативно оценить ситуацию и предприняли необходимые меры для эвакуации жильцов дома и организации пути для беспрепятственного проезда автомобилей МЧС и скорой медицинской помощи.В результате слаженных действий из дома были эвакуированы более 80 жильцов. Впоследствии в медицинское учреждение госпитализировали более 10 человек, в числе которых были и сотрудники полиции.Вручая медали, генерал-майор полиции Василий Кукушкин отметил высокие профессиональные качества полицейских и выразил благодарность за службу.