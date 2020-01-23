Раскрываемость преступлений в области выше средних показателей по России

22 января на расширенном заседании коллегии УМВД по Владимирской области представители областной администрации и ЗС поблагодарили полицейских за достижение положительной динамики в количестве совершённых преступлений.За 2019 год во Владимирской области произошло 16,7 тысяч преступлений, что на 2,8% меньше, чем за прошлый год. Также, по словам губернатора региона Владимира Сипягина, раскрываемость преступлений в области выше средних показателей по России.