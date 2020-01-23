Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе села Павловское Суздальского района

23 января в физкультурно-оздоровительном комплексе села Павловское Суздальского района Владимирское региональное отделение общества «Динамо» и УМВД России по Владимирской области провели традиционные спортивные состязания «Весёлые старты». В мероприятии приняли участие 5 команд, воспитанники детских домов Муромского, Собинского, Камешковского, Судогодского и Суздальского районов.Всем участникам и организаторам мероприятия поднимал настроение оркестр регионального УМВД.Перед началом стартов к собравшимся с приветственными словами обратились начальник отделения УРЛС УМВД России по Владимирской области Дмитрий Петренко и заместитель председателя регионального отделения общества «Динамо» Игорь Цыкин. Они пожелали ребятам бескомпромиссной борьбы и удачи.Спортивные соревнования включали в себя несколько различных этапов. Участники мероприятия соревновались в быстроте, силе, ловкости и смекалке. Играли команды с азартом, с большой самоотдачей и дружно боролись за победу. Главному судье соревнований Роману Жаворонкову приходилось нелегко.«Изюминкой» мероприятия стал мастер-класс, который провёл инструктор по физической подготовке ОПП УРЛС УМВД России по Владимирской области Роман Сомов. Тренер областной федерации спорта, кандидат в мастера по боксу провёл 70 боёв и во всех одержал победу нокаутом. Он показал ребятам несколько стоек и приёмов. Все были в восторге.После череды увлекательных эстафет были объявлены итоги состязаний. По итогам первенства места распределились следующим образом. Первое место завоевали ребята из Лухтоновского детского дома Судогодского района, второе – команда Муромского детского дома, третье место заняли воспитанники детского дома Собинского района.Победители и призёры были награждены кубками, медалями, дипломами общества «Динамо» и вкусными подарками.