Следственный комитет возбудил уголовное дело против пожилой москвички, которая угрожала выбросить из окна трехлетнего правнука. Появились кадры спасательной операции: чтобы не допустить трагедии, под окнами развернули автолестницы. Квартиру пришлось брать штурмом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против пожилой москвички, которая угрожала выбросить из окна трехлетнего правнука.
Появились кадры спасательной операции: чтобы не допустить трагедии, под окнами развернули автолестницы.
Драма разыгралась на Восточной улице столицы. Как выяснилось, ребенок рос в неблагополучной семье. Мать, страдающая наркозависимостью, была ограничена в родительских правах.
22 января судебные приставы и органы опеки предприняли очередную попытку забрать мальчика, однако 70-летняя прабабушка отказалась отдавать его и забаррикадировалась в помещении.
Квартиру пришлось брать штурмом.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорит, что судебные приставы уже неоднократно хотели забрать этого ребенка.
"Надо исполнять закон. И бабушке никто не запрещает написать заявление и бороться за своего ребенка. Надо это делать", — говорит Ярославская.
По словам соседей, воспитанием ребенка занималась именно прабабушка. При этом официально опекунство не было оформлено.
Сейчас мальчик в больнице. Его судьбу будут решать органы опеки и суд, сообщает телеканал "Россия 1".