Следственный комитет возбудил уголовное дело против пожилой москвички, которая угрожала выбросить из окна трехлетнего правнука. Появились кадры спасательной операции: чтобы не допустить трагедии, под окнами развернули автолестницы. Квартиру пришлось брать штурмом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против пожилой москвички, которая угрожала выбросить из окна трехлетнего правнука.Появились кадры спасательной операции: чтобы не допустить трагедии, под окнами развернули автолестницы.Драма разыгралась на Восточной улице столицы. Как выяснилось, ребенок рос в неблагополучной семье. Мать, страдающая наркозависимостью, была ограничена в родительских правах.22 января судебные приставы и органы опеки предприняли очередную попытку забрать мальчика, однако 70-летняя прабабушка отказалась отдавать его и забаррикадировалась в помещении.Квартиру пришлось брать штурмом.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорит, что судебные приставы уже неоднократно хотели забрать этого ребенка."Надо исполнять закон. И бабушке никто не запрещает написать заявление и бороться за своего ребенка. Надо это делать", — говорит Ярославская.По словам соседей, воспитанием ребенка занималась именно прабабушка. При этом официально опекунство не было оформлено.Сейчас мальчик в больнице. Его судьбу будут решать органы опеки и суд, сообщает телеканал "Россия 1".