Каким десертом порадовать себя в эти выходные? Конечно, мороженым. Сладкое холодное лакомство было во все времена популярно.

Каким десертом порадовать себя в эти выходные? Конечно, мороженым в Международный день эскимо. Сладкое холодное лакомство было во все времена популярно. И некоторые тайны именно владимирского мороженого удалось приоткрыть владимирским архивистам.В начале 20 века в гостинице постоялого двора Суслова на Большой улице снимет номер предприимчивый человек из Тверской губернии. Согласно архивным документам его имя - Иван Петрович Ходов. С этого момента гость навсегда останется во Владимире, арендует нижнюю часть гостиницы и откроет там фруктовый подвал. Семейный бизнес по производству мороженого станет ходовым.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области: "Мороженое в то время производили из фруктов , фруктовых соков замороженных и специально приготовленных. И в 1911 году ИП отбратился в городскую управу с просьбой открыть особый киоск для продажи фруктовых вод и мороженого в парке Липки".Чиновники скажут "да" и 16 апреля за 100 руб серебром сдадут Ходову 9 квадратных сажен земли в парке Липки для постройки киоска, выставив, правда, специальные кондиции - не причинять вреда насаждениям сквера и не самозахватывать городскую землю. Киоски с мороженым появятся также на Пушкинском бульваре и на Никитской улице. Сладкий холодный десерт начнет завоевывать владимирский рынок. Вместе с фруктовым сорбето, как говорят итальянцы, а по-нашему щербетом, появится и вкуснейшее сливочное лакомство.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области: "Его делали из молока с яичными желтками, сахаром, ванилью, которая сгущалась, проваривалась и образовывалась такая вкусная сладкая масса. Конечно, в то время холодильников не было . И мороженщики торговали из специальных емкостей, которые были заполнены толченым льдом и солью ".Первые машины для мороженого - коробки, которые вращались вокруг своей оси, - придумали еще в Англии. Уникальные устройства хранятся и во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Долгое время они украшали экспозицию Детского центра. А вот сам рецепт дореволюционного мороженого сохранит Матрёна - Мария - дочь легендарного Григория Распутина. В своих дневниках она так и напишет: "Подобного этому я не ела больше нигде и никогда". Царское мороженое было придумано специально для последнего российского императора Николая Второго и называлось "Романов". Матрёне случайно подарят в эмиграции тетрадку, исписанную рецептами романовской кухни."Взбить сахар с желтками, чтобы при помешивании ложкой смесь разделялась на полоски . В другой кастрюльке смешать жидкие сливки и ваниль, кипятить на медленном огне при помешивании. Добавить к яичной смеси немного сливок, пока всё не смешается. Продолжать помешивать на умеренном огне , пока смесь не начнёт обволакивать ложку,но до кипения не доводить. Перелить смесь в большую миску и помешивать пока не остынет. Слегка взбить густые сливки и замешать в охлаждённую смесь. Поставить на лёд" .Лакомились мороженым еще с древних времен. Его предком считалась замороженная стружка из сливок и молока. Ни один бал или светский раут во все времена не обходился без ледяного десерта. Сладкий бизнес приносил немалые доходы. Владимирские мороженщики уезжали для торговли в крупные города, их встречали даже на улицах Петербурга. На лакомстве за лето можно было заработать рублей 150, что было довольно неплохо. Жалование, например, фабричного рабочего составляло в те годы 20 рублей. А сама порция стоила 2 серебряных копейки. Неплохо шли и дела у Ивана Ходова, в конце 1914 года на Княгининской улице он приобретет для семьи особняк купца Филиппова."Иван Петрович его отремонтирует. В государственном Архиве сохранится архивный план и рисунок фасада здания.1918 года Рисунок показывает насколько красив был фасад старинного здания".Шоколадное, фисташковое , карамельное. Первое мороженное с добавками Иван Ходов начнет выпускать здесь в своих мастерских, которые он построит во дворе дома. Мороженое будет производиться в больших количествах. Его ремесленник начнет поставлять и во владимирские буфеты - театры "Ампир"( ныне "Художественный") и "Гигант" в Народном доме. Вот только в после революции в 1918-ом торговлю Ходовых прикроют, их лишат избирательных прав, как торговцев, по 69 статье Конституции РСФСР, и все имущество опишут за неуплату чрезвычайного революционного налога в 10 тысяч рублей, который был наложен городской властью.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области: "В 1929 году деятельность мороженщика была прекращена, наступали новые времена, частная торговля в СССР была запрещена. Производство мороженого было поставлено на государственный уровень. Поскольку мороженое было любимым лакомством рабочих".Сегодня дом Ходова выглядит далеко не так, как в начале 20 века. И как было бы прекрасно вернуть зданию его первоначальный облик, чтобы оно вновь стало украшением древней Княгининской улицы. И памятью знаменитому владимирскому мороженщику.Татьяна Воронцова, Семён Карпов "Вести - Владимир"