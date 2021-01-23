В кинолетописи нашего региона лавры рекордсменa, конечно же, у Cуздаля, там снято свыше 60 картин. Однако режиссёры для натуры часто выбирают и Юрьев-Польский.

В кинолетописи нашего региона лавры рекордсменa, конечно же, у Cуздаля, русского Голливуда, там снято свыше 60 картин. Однако режиссёры для натуры часто выбирают и Юрьев-Польский. Давайте вспомним об Юрьеве в большом кино.Фрагмент х/ф "Золотой телёнок", 1968 г., реж. М.Швейцер."- Кстати, как называется этот город?- Арбатов.-Благодарю вас. Да,не Рио-де-Жанейро".В главной роли Юрьев-Польский. Снимая самую первую экранизацию романа "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова, режиссёр Михаил Швейцер нашёл Арбатов именно здесь. Съемки начались в мае 1967-ого. Подробно эту киноглаву в жизни родного города изучил юрьев-польский историк и краевед Cергей Хламов. И рассказал о ней в своём ютуб-проекте "Достояние Юрьев-Польской земли"."Центральная часть приобрела не совсем обычный вид. На здании тогдашней гостиницы, где сейчас находится кафе "Золотой телёнок", появилась большая вывеска с надписью "Арбатовский райисполком". Преобразились фасады магазинов в торговых рядах. На городской площади установлена трибуна. Воздвигнута арка".Как говорил Михаил Швейцер, Юрьев-Польский - старинный русский город с земляными валами, музеями и монастырями, церковными куполами, с уютными улочками - сам просится на экран. Двухсерийный черно-белый "Золотой телёнок" стал классикой отечественного кино. Великий комбинатор Остап Бендер - Сергей Юрский. Шура Балаганов - Леонид Куравлёв. Паниковский - Зиновий Гердт. Корейко - Евгений Евстигнеев. Зрители вновь и вновь с восторгом и интересом пересматривают сцены бегства Паниковского с гусем или автопробега. Большинство натурных съёмок проводилось на площадке возле Георгиевского собора - гордости и символа Юрьева-Польского.Фрагмент х/ф "Золотой телёнок", 1968 г., реж. М.Швейцер."Ударим автопробегом по бездорожью,разгильдяйству и бюрократизму! Продолжаем наш путь"Кстати, духовой оркестр, который встречал участников автопробега на площади, - местный. Клуба юрьев-польской фабрики "Авангард".Мария Платанюк, специальный корреспондент: "В прокат "Золотой телёнок" Швейцера вышел в 1968-ом. За год картину увидели почти 30 миллионов советских зрителей. Конечно, особенно внимательно комедию смотрели в Юрьеве-Польском. На экране многие жители искали и себя. Ведь многие юрьев-польцы стали участниками съёмок массовых сцен".Легендарный "Золотой телёнок" навсегда стал визитной карточкой Юрьева-Польского кинематографического. Одного из самых красивых городов Малого Золотого кольца России.Сергей Хламов, историк, краевед, автор проекта "Достояние Юрьев-Польской земли": "В 2002-ом году Юрьев-Польский отмечал своё 850-летие. Отмечалась и ещё одна дата - 35 лет с момента съёмок "Золотого телёнка" в Юрьеве-Польском. На тех торжествах присутствовал один из актёров - Леонид Куравлёв. В те дни состоялась встреча жителей города с актёром".А это уже год 2005. Совместная российско-грузинская картина "Седьмой день". Режиссёр Каха Кикабидзе. Полнометражный художественный фильм снимался по заказу Госкино. В сюжете было всё, что полагается детективу-триллеру. Клады, бандиты, интриги, приключения, тайны. Роль священника сыграл Владимир Вдовиченков.Ирина Кеся, ведущий методист Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея: "По словам режиссёра, группа долго искала натуру для сьёмок, и одним из условий был действующий монастырь. Юрьев-Польский подошёл идеально".А это звездный час Юрьева-Польского в драме 2008-го года - фильме "Юрьев день" Кирилла Серебренникова. С Ксенией Раппопорт в главной роли. У ее героини Любови есть талант, богатство, мировая слава. Есть сын и малая родина, с которой она приезжает проститься, прежде чем покинуть страну. Но за несколько дней теряет всё. Детективная драма "Юрьев день" -обладатель гран-при Московского международного кинофестиваля. В центре Ополья снимали и сериал "Русский шоколад" режиссёра Дарьи Полторацкой. Юрьев-Польский стал Спасском. Для съёмок с высоты птичьего полёта использовали параплан. В январе 2011-ого года премьера "Русского шоколада" состоялась на телеканале "Россия".Ирина Кеся, ведущий методист Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея: "Сюда можно приезжать и, в отличие от Голливуда, не строить дополнительных бутафорских кварталов. Просто снимать на живой натуре. И мы бы хотели, чтобы и молодые режиссёры приезжали в Юрьев-Польский".Древний город, основанный князем Юрием Долгоруким, в ожидании новых сценариев и ролей. Особая аура и киноопыт - одна из главных строк в его резюме.Мария Платанюк, Александр Голубев, Юрий Туманов "Вести-Владимир"