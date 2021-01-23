Общее число заболевших с начала пандемии – 22 286 пациентов.

На 23 января во Владимирской области подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире ковидом заболел 41 житель. Ещё 16 человек подхватили вирус в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 9 - в Юрьев-Польском районах. По 8 инфицированных выявлено в Вязниковском и Петушинском, по 7 - в Кольчугинском и Александровском, по 6 - в Суздальском и Киржачском районах. Ещё 5 заболевших прибавилось в Собинском, 4 - в Гороховецком, по 3 - в Селивановском и Меленковском районах, а также в Радужном. Два случая диагностировано в Судогодском, 1 - в Камешковском районах.Общее число заболевших с начала пандемии – 22 286 пациентов. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.