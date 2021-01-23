Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Какие шансы в автобус сесть в минус двадцать? Владимирцы жалуются на перебои с общественным транспортом.- Коридоры времени. Где живут погорельцы из собинской казармы и что будет с кирпичным наследием?- Перелётные «ласточки» и «стрижи». Скоростные поезда, идущие через Владимир, будут прибывать на новый столичный вокзал.- О жизни собачьей. Во Владимирской области может появиться государственный приют для бездомных животных.- По полям едет сам. Инженеры технопарка «Кванториум тридцать три» собирают трактор-беспилотник.- Крещенские обряды: сегодня и столетия назад. Зачем нашим предкам были нужны водосвятный самовар и Царь-фонарь?